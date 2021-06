Inter, gli uomini mercato a lavoro su due uscite a centrocampo

Inter, in questa prima fase della sessione di calciomercato in casa nerazzurra ci si sta concentrando sul capitolo cessioni, ed in particolar modo su quelle dei cosiddetti "esuberi". Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ci sarebbero due giocatori in particolare su cui si sta lavorando.

Il primo è Vidal, che ha offerte dal Messico e dalla Turchia. Il cileno fa capire di essere disposto ad accettare queste proposte, ma l'ostacolo è l'importante stipendio che percepisce. 6 milioni di euro che difficilmente altri club gli garantiranno. L'inter inoltre ha fatto capire di non avere intenzione di concedere alcun incentivo per la partenza.

Poi c'è Nainggolan, che vuole restare al Cagliari. Nessun accordo tra i club, scrive la rosea, ma una quadra verrà trovata. La chiave potrebbe essere uno sforzo di entrambe le società che rinunceranno a qualcosa. Il dato di fatto è che i nerazzurri non vogliono pagare i 4 milioni di euro di stipendi, mentre Giulini non può permetterselo. La volontà è quella di trovare una soluzione prima del ritiro.