Inter, gli uomini chiave di Conte per il rush finale saranno 2 inaspettati

Inter, la corsa scudetto per i nerazzurri guidati da Antonio Conte non si è complicata dopo l'emergenza Covid, ma di certo presenta uno scenario diverso rispetto a quanto era stato considerato una settimana fa. La squadra ora dovrà affrontare un turno infrasettimanale in più, probabilmente il 7 aprile, nel mezzo delle gare con Bologna e Cagliari.

Per questa ragione Conte dovrà poter fare affidamento su tutti i giocatori possibili. Sia per una questione di risorse di energie sia per il fatto che su diversi elementi incombe il rischio squalifica. Questo porta ad una conclusione tratta da Tuttosport.

Gli uomini chiave saranno Sensi, unico calciatore in rosa con le caratteristiche di Eriksen, e Vecino. I due, che non hanno mai praticamente giocato quest'anno, ora sono gli uomini in più, che dovranno dare una mano per la parte finale della stagione.