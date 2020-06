Inter, gli infortuni limitano il turnover: Conte dà fiducia agli undici di Napoli

Dopo la delusione in Coppa Italia, domani sera l'Inter tornerà in campo contro la Sampdoria, gara valida per il recupero della 25^ giornata. Una partita da non sbagliare per i nerazzurri, che potrebbero accorciare su Juventus e Lazio e tornare prepotentemente in corsa nella lotta scudetto.

Per quanto riguarda la formazione, il recente infortunio di Sensi ha limitato ulteriormente la possibilità di scelta di Antonio Conte, che quasi sicuramente si affiderà agli stessi undici che comunque hanno ben figurato in quel di Napoli. In difesa toccherà al trio formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre sulle fasce partiranno titolari Candreva e Young, con Moses e Biraghi pronti a farli rifiatare nel corso del match.

Per quanto riguarda il centrocampo, le scelte sono quasi obbligate. La diga centrale sarà formata da Brozovic e Barella, mentre Eriksen prenderà posto sulla trequarti, ruolo per lui ideale. In attacco, nonostante la prestazione tutt'altro che entusiasmante dell'altro giorno, Lautaro dovrebbe comunque partire titolare insieme a Lukaku.