Inter, gli aggiornamenti su Eriksen. Quando torna, il nodo chiave

Inter, arrivano gli aggiornamenti su Christian Eriksen. Il centrocampista danese, vittima un mese e mezzo fa, di un malore in campo durante l'Europeo, è atteso in Italia.

"La prossima settimana - spiega La Gazzetta dello Sport - dovrebbe essere quella giusta per rivedere Christian Eriksen a Milano. Il condizionale è ancora necessario, perché l’ultima parola spetterà al danese: nel fine settimana, tra domani e sabato, il centrocampista farà sapere all’Inter se il programma sarà rispettato o se invece il giocatore stesso necessita ancora di qualche giorno di riposo".

L'Inter ha lasciato ad Eriksen la massima libertà, ma adesso potrebbe essere il giusto momento. "Lo sbarco a Milano, oltre a consentire a Christian di conoscere il nuovo allenatore Inzaghi e riabbracciare i compagni, è necessario per capire il futuro dell’Eriksen calciatore. L’Inter sottoporrà il danese ad esami cardiologici approfonditi, che in sostanza dovranno chiarire una volta per tutte se il defibrillatore sottocutaneo installato può essere rimosso o no".

E' questo il nodo chiave, "perché se il defibrillatore non potrà essere tolto, in Italia Eriksen non potrà continuare a giocare".

Ovviamente, si rispetterà in ogni caso la volontà del calciatore che ha vinto la battaglia più importante e ora deve riflettere sul suo futuro.