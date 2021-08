Inter, girone più difficile di un anno fa. E potrebbe peggiorare ancora

Inter, il sorteggio di Champions League avvenuto nel pomeriggio di ieri è risultato abbastanza curioso, ai limiti del beffardo. I nerazzurri infatti hanno pescato il Real Madrid e lo Shakhtar, esattamente come un anno fa. Al posto del Borussia Mönchengladbach (che ha sottolineato l'ironia con un post social in cui "lamentava" di non essere stata invitata alla reunion di anno fa) c'è lo Sheriff, squadra cenerentola della competizione. La Gazzetta dello Sport sottolinea come tutte le italiane, eccezion fatta per la Juventus, siano state poco fortunate.

E se il girone dell'Inter è già più complicato rispetto ad unno fa (i Blancos e gli ucraini sono la versione migliorata della squadra della scorsa stagione), la situazione potrebbe ancora peggiorare. Al club della capitale spagnola infatti potrebbe aggiungersi da qui alla fine della sessione di calciomercato anche Mbappé. Per quanto riguarda la squadra di De Zerbi invece è facile aspettarsi che gli automatismi verranno oliati, e di conseguenza l'avversario diventerà più ostico. Questa l'analisi della rosea.

"Facile suggerire a Simone Inzaghi i video delle sfide con Real e Shakhtar dell’anno scorso. Una qualificazione alla portata, “bruciata” da giornate storte e un po’ sfortunate. Domanda: quale Real? Con Mbappé o senza non è la stessa storia. E ancora: quali problemi può creare De Zerbi? Il suo Shakhtar è un laboratorio ancora sperimentale, s’è visto col Monaco, d’altra parte si tratta di un calcio evoluto ma rischioso. Il tecnico conosce però bene l’Inter che, sulla carta, è più forte. La quarta è il debuttante moldavo Sheriff precipitato dal primo preliminare, e giustiziere di Stella Rossa e Dinamo Zagabria. Non è il Moenchengladbach, ma andrà preso con le molle".