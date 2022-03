Inter, gioca a sorpresa Sanchez? Titolare per un motivo preciso

Inter, obiettivo rimonta.

E' arrivato il giorno di Liverpool-Inter, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, e servirà un'impresa a Lautaro e compagni per ribaltare il ko dell'andata in casa. I nerazzurri, comunque, hanno il dovere di provarci. Ad Anfield sarà una notte magica, da giocare con personalità e voglia di non lasciare nulla al caso.

Con quale undici? Il Corriere dello Sport lancia Alexis Sanchez nelle ipotesi di formazione. Il cileno, per il quotidiano romano, sarà titolare al fianco dell'altro sudamericano Lautaro. Resterebbe così fuori Edin Dzeko, che partirebbe almeno inizialmente dalla panchina assieme a Correa.

La strategia che avrebbe fatto propendere per l'utilizzo immediato del cileno è chiara: con la sua tecnica - spiega il giornale - il cileno può arretrare e far uscire uno dei due centrali degli inglesi. Lavoro importante perché permetterebbe poi le imbucate utili a centrare i gol che servono per la qualificazione.

In attesa di conferme su quella che sarebbe una scelta sorprendente, nessun dubbio sulle altre porzioni del campo: Vidal il sostituto di Barella; Dumfries e Perisic gli esterni del consueto centrocampo a cinque. Skriniar, De Vrij e Bastoni i baluardi davanti a capitan Handanovic. Leggi qui le parole di Simone Inzaghi e Alessandro Bastoni in conferenza stampa.