Inter Getafe, Zanetti: "Squadra pronta, con Conte serietà e tanto lavoro"

Torna a parlare dopo parecchio tempo e lo fa nel Matchday Programme ufficiale a poche ore dall'ottavo di finale contro il Getafe. Il vice-presidente Javier Zanetti, nell'intervista rilasciata quest'oggi, ha avuto modo sia di parlare del presente che del passato, con molti riferimenti ed aneddoti alla Coppa Uefa, nonchè odierna Europa League, vinta nel 1998.

L'ex capitano nerazzurro, si è concentrato soprattutto sulla figura di Gigi Simoni, allenatore dei nerazzurri durante quella stagione, definendolo come il papà di una vera e propria famiglia che ha saputo risollevarsi dopo alcuni momenti di difficoltà vissuti contro il Lione e il Strasburgo. Ovviamente, come giusto che sia, l'ex nazionale argentino ci ha tenuto a ricordare anche la sua rete nella finale giocata a Parigi al "Parco dei Principi" contro la Lazio, rievocando sensazioni ed emozioni uniche ed irripetibili.

Zanetti poi, durante l'intervista, è giunto all'attuale momento che i nerazzurri stanno vivendo fra questioni calcistiche ed extracalcistiche. Per Antonio Conte, il vice-presidente ha avuto solo parole di lode, precisando come già dal suo primo pranzo con l'ex tecnico del Chelsea egli abbia compreso quanta serietà e cultura del lavoro avrebbe potuto offrire assieme ai ragazzi a sua disposizione.

A suo dire, la squadra ha un'identità ben precisa che deve però essere compensata dalla lucidità e da minimi errori soprattutto se si gioca a questi ritmi frenetici. Poi ha concluso sostenendo come l'Inter sia pronta per affrontare il Getafe, soprattutto per via della grandi motivazioni che una competizione europea può sia offrire ma allo stesso tempo infondere.

Insomma, ci sono tutti i presupposti per fare bene. Ai posteri l'ardua sentenza!