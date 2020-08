Inter Getafe, Trevisani: ora si vede l´Inter di Antonio Conte

Ospite in trasmissione a Sky Sport nel post partita di Inter Getafe, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato la buona vittoria di ieri sera dei nerazzurri sugli spagnoli per due reti a zero spiegando come, secondo il suo giudizio, si cominci a finalmente a vedere la mano di Antonio Conte nei movimenti e nell'atteggiamento dei suoi uomini.

Il telecronista ha evidenziato ed elogiato molti aspetti della gara di Gelsenkirchen, dall´ottima prestazione di Lautaro, che ha giudicato il migliore in campo, alle grandi risorse di qualitá dalla panchina, Sanchez ed Eriksen su tutti, fino ad una difesa che sembra avere ritrovato la soliditá di inizio stagione, la stessa che il tecnico salentino ha sempre trasmesso alle sue squadre: “L´Inter é diventata una squadra che fatica a prendere gol, striscia mai fatta quest´anno se non all´inizio. L´Inter di Conte deve essere questo.”

Inoltre, Trevisani si é anche soffermato sulle recenti uscite dell´allenatore a seguito del post partita di Atalanta Inter, scagionandolo e spiegando come tale atteggiamento faccia parte del DNA dell´ex ct: “Conte? Dopo Bergamo, a campionato, non legge la sua Inter prima in classifica e sbotta. Conte é cosí e si sa da sempre. La sua grande forza é che é cosí, capace di prendere una Juventus, reduce da due settimi posti, e portandola per tre volte al primo posto.”