Inter Getafe, Sanchez insidia Lautaro: le probabili formazioni

La partita di domani sera, valida per gli ottavi di finale di Europa League contro il Getafe, rappresenterà un vero e proprio spartiacque. A Gelsenkirchen, in Germania, l'Inter dovrà essere pronta ad affrontare una squadra che ha nelle sue intenzioni quella di poter essere in grado di non far esperimere gli avversari al meglio. Infatti, oltre ad essere maestri in ciò, gli spagnoli fanno del gioco fisico la loro arma principale che quindi dovrà essere necessariamente contrastata al fine di portare a casa il passaggio del turno ai quarti di finale.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i dubbi principali di Antonio Conte riguardano soprattutto il modulo da schierare, indeciso fra il 3-5-2 o il 3-4-1-2. Dopo l'ottima prova di Bergamo con il centrocampo a cinque, il tecnico salentino sarebbe più intenzionato a confermare questo modello tattico, ben conscio però che i dubbi principali verranno sciolti sono alla fine.

Relativamente al reparto arretrato, il ballottaggio principale è quello fra Godin e Skriniar, con il primo favorito per completare la linea a tre con l'imprescindibile De Vrij e Bastoni. A centrocampo sicuri di due posti dall'inizio Brozovic e Barella, come del resto sugli esterni Young e Candreva, con quest'ultimo che torna dal primo minuto dopo la panchina in casa dell'Atalanta.

In attacco, accanto a Lukaku, ballottaggio apertissimo fra Lautaro Martinez e Sanchez, con il primo leggermente in vantaggio. Torna a disposizione anche Sensi che nel finale potrebbe dare il suo apporto.

INTER(3-5-2): Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, Lautaro. All. Antonio Conte