Inter Getafe, l´allarme di Conte: "Arriveremo tirati!"

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Genoa Inter, tappa fondamentale per i nerazzurri che, al netto del pareggio dell´Atalanta contro il Milan a San Siro, potrebbero scavalcare nuovamente i bergamaschi e riportarsi al secondo posto, il tecnico leccese ha parlato della condizione fisica dei suoi e si é detto preoccupato dell'influenza che il grande caldo, il susseguirsi di impegni ravvicinati, ma soprattutto il calendario potranno avere sulla testa e sulle gambe in vista della sfida con il Getafe e in generale della fase finale di Europa League.

L´Inter, che affronterá il 5 Agosto l´insidioso club spagnolo nel match valido per accedere ai quarti di finale, dovrá giocare contro la Dea (in una sfida che probabilmente metterá in palio il secondo posto) solamente tre giorni prima, per poi partire alla volta della Germania. Per questo motivo Antonio Conte ha lamentato la propria preoccupazione nel dover affrontare un match tanto cruciale in queste circostanze: “Arriviamo in corsa e finiamo tirati”.