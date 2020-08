Inter Getafe, Eriksen e Skriniar ancora verso la panchina

Milan Skriniar e Christian Eriksen sembrerebbero destinati nuovamente ad una pesante esclusione. Secondo quanto riportato nelle probabili formazioni dai principali quotidiani in vista di Inter Getafe infatti, che si disputerá questa sera alle 21 sul neutro di Gelsenkirchen, Antonio Conte sarebbe intenzionato nuovamente a lasciare in panchina lo slovacco e il danese.

La fiducia nel giovane Bastoni e la crescita e il buon momento di Diego Godin, e uno scacchiere tattico che sembrerebbe funzionare meglio con il 3-5-2 proposto a inizio stagione a discapito del 3-4-1-2 per lasciare spazio ad un trequartista sperimentato da Gennaio in poi, sono le ragioni per le quali nei piani del tecnico salentino non ci sarebbe un posto in campo dal primo minuto a Skriniar ed Eriksen nel delicato impegno di questa sera.

Ancora una bocciatura pesante per entrambi, con lo slovacco che sembrerebbe sempre piú destinato ad una partenza a fine stagione, ed il danese che diventa sempre piú un equivoco in questa Inter, dove é approdato a Gennaio come grande colpo di mercato, senza peró mai trovare la fiducia del proprio allenatore, il quale probabilmente era alla ricerca di un profilo differente e gli ha pertanto piú volte lasciato intedere come non fosse desiderato.