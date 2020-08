Inter Getafe, c'è voglia di rivalsa: Lukaku, Lautaro e Sanchez "avvelenati"

In casa Inter c'è voglia di riscatto, di rivalsa. I nerazzurri vogliono tornare dopo anni ad essere protagonisti in Europa e soprattutto gli attaccanti, avranno qualche motivazione in più per farlo. Infatti, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez e Lautaro Martinez potrebbero avere quel quid in più che permetterebbe ai meneghini di poter arrivare in fondo all'Europa League in quanto ognuno di loro viene da momenti del proprio passato o recenti non esaltanti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i tre sarebbero a tutti gli effetti "avvelenati" a partire dallo stesso "Big Rom" che avrebbe tantissima voglia di poter alzare un trofeo dopo il trattamento ricevuto a Manchester, sponda United. Lo stesso vale per Sanchez che in attesa dell'ufficialità del passaggio definitivo all'Inter, vorrebbe dimostrare una volta ancora di più il suo valore.

Infine poi c'è Lautaro Martinez che nonostante le numerosi voci di mercato che lo vedono lontano da Milano, sembra aver ritrovato continuità dopo un periodo complicato. Dopo la rete al Napoli, è arrivata una prestazione più che convincente in casa dell'Atalanta e ora più che mai, in Europa League, vorrà sicuramente caricarsi sulle spalle l'Inter così da poter dimostrare di essere più che concentrato sul progetto meneghino.