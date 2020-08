Inter Getafe, apertura Gazzetta dello Sport: "Inter si!"

“Inter si!” titola in prima pagina la Gazzetta dello Sport con una foto di Romelu Lukaku sullo sfondo, uno dei migliori ieri sera nella sfida contro il Getafe al termine della quale l´Inter si é aggiudicata un posto nelle Final Eight di Europa League. Partita non priva di sofferenze per gli uomini di Antonio Conte, che come da pronostico hanno dovuto affrontare un avversario ostico e che ha aggredito i nerazzurri e creato occasioni rendendosi pericoloso sin dal primo minuto e fallendo un rigore che avrebbe potuto riscrivere la storia della gara a soli 15 minuti dal termine.

La Gazzetta si sofferma anche sulla soddisfazione del tecnico interista nel dopo partita sia per il modo in cui i suoi hanno saputo affrontare l´impegno, sia nei confronti della societá, contro la quale l´ex ct aveva sparato a zero solamente pochi giorni prima e che ha invece elogiato ieri sera, in particolare per la maestria dimostrata nella chiusura dell´affare Sanchez con il Manchester United.