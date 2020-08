Inter Getafe, a sorpresa non è Lukaku il migliore in campo

Inter Getafe rappresentava uno scoglio per i nerazzurri, ma la buona prestazione di ieri ha portato la squadra ai quarti di finale di Europa League. In attesa di capire chi tra Leverkusen e Rangers raggiungerà gli uomini di Conte tra le prime 8 della competizione l'Inter si può concedere del tempo per gongolare.

E se negli occhi di tutti resta impresso il gol di Lukaku che raggiunge quota 30 reti in stagione, il titolo di migliore in campo, a sorpresa, va ad un altro giocatore. Si tratta, secondo il Corriere dello Sport, di Bastoni.

Il giovane difensore ha realizzato due assist. da due suoi lanci sono nate le due reti, ed inoltre è stato decisivo con un intervento difensivo che nel primo tempo ha negato una rete a Mata. Se lui è stato il migliore Godin, Young e Gagliardini sono stati gli unici insufficienti per il quotidiano romano.