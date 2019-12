Inter Genoa, tre giocatori recuperano. In due non ce la fanno?

Continua l'emergenza in casa nerazzurra. In vista di sabato ai numerosi infortunati si sono aggiunte le squalifiche di Lautaro Martinez e Brozovic. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport ci sarebbe qualche buona notizia per Conte.

Borja Valero infatti, in dubbio per un affaticamento al polpaccio, dovrebbe farcela. In questi giorni ha svolto lavoro personalizzato, ma il suo infortunio non ha richiesto esami. Oltre a lui ci saranno anche bastoni e Candreva, che ha recuperato dal problema alla schiena.

Ci sono invece pochissime chances di vedere in campo Gagliardini e Sensi.