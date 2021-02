Inter-Genoa, Conte ha le chiavi per scardinare la difesa rossoblù

Poche ore al fischio d'inizio di Inter-Genoa valida per la 24esima giornata di Serie A. Al Meazza i nerazzurri cercheranno di allungare sulla Juventus (pareggio 1-1- con il Verona nell'anticipo del sabato) e sul Milan (impegnato in serata nel big match contro la Roma di Fonseca), anche se non sarà facile scardinare la difesa della squadra di Ballardini reduce da 5 partite su sette senza subire reti.

Un match ostico dunque quello che attende gli uomini di mister Conte che come riporta stamani il Corriere dello Sport, notoriamente, contro le squadre capaci di chiudersi e fare densità in difesa fa un po' di difficoltà. Rispetto al passato però ora c'è una novità, anzi due: Ivan Perisic e Christian Eriksen. I due sono diventati le armi perfette utilizzate dal mister.

Il croato abile sulla fascia e dedito alle chiusure in fase di contenimento è ormai tornato alla ribalta e, partita dopo partita, sta convincendo tutti sembrando tutto un altro calciatore rispetto al passato o inizio campionato. Il danese è la sorpresa di questa seconda parte di stagione: "Grazie al danese, la manovra è diventata meno prevedibile e, sfruttando i suoi tocchi di prima, si sono ridotti i tempi di gioco. Anche oggi l'ex Tottenham partirà titolare nella mediana con Brozovic e Barella".