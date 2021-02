Inter, futuro societario. C'è una deadline per la cessione

Inter, il Corriere dello Sport questa mattina continua a fornire aggiornamenti sulla trattativa per la cessione del club. Suning continua ad intrattenere dialoghi con Bc Partners, nonostante sia arrivata una smentita da parte del colosso cinese.

I contatti infatti proseguono a fari spenti, e balla ancora una differenza importante tra domanda e offerta.

Tuttavia c'è una deadline. Il 31 marzo infatti è la data ultima per ottenere la licenza Uefa e per il pagamento di Hakimi, che originariamente era stato fissato per dicembre salvo poi slittare di 3 mesi. Entro questa data quindi Suning dovrà risolvere i problemi finanziari.