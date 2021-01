Inter, futuro ormai certo. Suning fa un passo che non lascia spazio a dubbi

Inter, il Corriere dello Sport questa mattina è tornato a parlare delle vicende societarie in casa nerazzurra e della possibilità che le quote di maggioranza vengano cedute. Stando al quotidiano romano non sembrano esserci dubbi su quelli che accadrà nel futuro imminente.

Un passo che sta compiendo Suning è inequivocabile. Il gruppo cinese infatti sembra essere pronto a rilevare le quote attualmente in mano a Lion Rock. In questo modo assumerebbe il controllo del 100% delle quote societarie.

Si tratterebbe di un'operazione propedeutica alla cessione a Bc Partners (o chi per loro). Questo infatti ricalcherebbe quanto fatto da Thohir, che acquistò il 30% delle quote rimaste in mano a Moratti per poi cedere la maggioranza proprio a Suning. La famiglia Zhang potrà acquistare le quote rimaste a partire da febbraio 2021.