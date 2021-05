Inter, futuro Nainggolan. Torna di moda uno scambio con il Cagliari

Inter, tra le varie questioni che in estate dovranno essere affrontate in casa nerazzurra sul fronte del mercato c'è sempre quella relativa al futuro di Nainggolan. Il belga è in prestito al Cagliari e non rientra nei piani del club guidato da Suning. Lo stesso giocatore vorrebbe trovare un modo per restare in Sardegna. diversi sono gli ostacoli però per arrivare a questa soluzione.

In primis il fatto che il centrocampista è iscritto a bilancio per 10 milioni di euro, e guadagna uno stipendio che ammonta a 4,5 milioni annui. per quest'ultima questione l'unica via percorribile è quella della diluizione dell'ingaggio in più anni.

Per quanto riguarda l'acquisto del cartellino (e la necessità che l'Inter non faccia una minusvalenza) sembra essere tornato di moda lo scambio con Ladinetti. il giovane, attualmente in prestito all'Olbia, è da tempo seguito dai nerazzurri, e quest'anno l'affare potrebbe finalmente andare in porto. Lo riporta Tuttosport.