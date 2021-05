Inter, futuro Marotta e Conte? Situazione chiara. Il punto

Inter, in questi giorni in casa nerazzurra tiene banco la questione del futuro di Marotta e Conte. Entrambi prima di decidere cosa faranno nel corso della prossima stagione attendono un incontro con la proprietà.

Tuttavia la loro volontà, secondo quanto scritto questa mattina dal Corriere della sera sarebbe abbastanza chiara. Entrambi vogliono restare e aprire un ciclo all'Inter, ma con gli strumenti adatti per tentare l'assalto allo scudetto anche nella prossima stagione.

"Il contratto in scadenza per entrambi nel 2022 non è uno scoglio. Se Conte non è convinto dai piani della proprietà e di Suning sarà il primo a salutare. Al contrario se avrà rassicurazioni e la chiarezza che ha chiesto, potrebbe decidere di restare a lungo e, perché no, firmare anche un prolungamento".