Inter, fuori Calhanoglu? L'idea di Inzaghi. E Marotta resta a casa: il motivo

Inter, con quale undici Inzaghi sfiderà lo Shakhtar? La Gazzetta dello Sport propone le probabili mosse di formazione. E non mancano i dubbi. Due, in particolare, attanagliano le ore di riflessione pre-gara.

C'è, ad esempio, il consueto duello a destra fra Dumfries e Darmian. Ma anche una possibile new entry, o quasi. Ovvero l'utilizzo eventuale di Vecino al posto di Calhanoglu. Il quotidiano racconta così la possibilità: "La novità potrebbe arrivare in mezzo al campo: Vecino, entrato molto bene contro l’Atalanta, insidia Calhanoglu, apparso invece un po’ stanco".

L'undici contro gli ucraini dell'ex mister del Sassuolo De Zerbi, dovrebbe prevedere Handanovic tra i pali; Skriniar, De Vrij e Bastoni nella consueta cerniera a tre di difesa; Dumfries e Perisic sulle fasce, con Vecino appunto (assieme a Barella e Brozovic) in mezzo al campo. Davanti, ovviamente, Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

"Il tecnico ha portato con sé 23 uomini: recuperati sia Correa sia Vidal, entrambi partiranno dalla panchina. Con il gruppo nerazzurro non c’è l’a.d. Beppe Marotta, rimasto a Milano per un problema fisico di poco conto. L’Inter rientrerà in Italia stasera subito dopo la partita", aggiorna infine il quotidiano sulle strategie nerazzurre e sul dirigente (leggi tutte le parole di Inzaghi in conferenza, clicca qui).