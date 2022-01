Inter, Frattesi e la concorrenza: la strategia di Marotta

Inter, sembra sia Davide Frattesi il prossimo obiettivo della dirigenza nerazzurra.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista neroverde potrebbe essere uno degli innesti per la prossima stagione. Marotta starebbe provando l’assalto definitivo già in queste ore, per regalare a Simone Inzaghi, già nel corso di questa sessione di mercato, un nuovo centrocampista. L’operazione, per gennaio, pare però molto difficile a causa delle riluttanze del Sassuolo.

Davide Frattesi viene considerato dalla dirigenza nerazzurra come il perfetto sostituto di Barella e la notevole prima parte di stagione ha attirato le attenzioni di grandi club sul gioiellino dei neroverdi: su di lui ci sarebbero infatti il Borussia Dortmund (interessata anche a Scamacca) e il Napoli dell’ex tecnico nerazzurro Luciano Spalletti.

L’ad Marotta, sempre attento e vigile ad ogni possibilità, avrebbe già parlato con Carnevali per cercare di prenotare con largo anticipo l’acquisto del classe ’99 nato a Roma, evitando così possibili aste.

Anche sotto l’aspetto economico, l’Inter sta lavorando per limare le richieste del club neroverde, che valuta Frattesi per una cifra intorno ai 25-30 milioni: non è esclusa, in questo caso, la possibilità di inserire una o più contropartite gradite al Sassuolo. L’Inter, del canto suo, ragiona in ottica futuro, considerando anche la partenza di queste ultime ore di Stefano Sensi in direzione Sampdoria con la formula del prestito secco. Valutazioni in questo senso verranno fatte anche su altri elementi del centrocampo interista, non ancora certi del posto in squadra l’anno prossimo, come Arturo Vidal e Matias Vecino.