Inter forte su un attaccante. Arrivano conferme sul possibile acquisto

Inter, nella serata di ieri sono arrivate, in occasione della cerimonia di apertura del calciomercato, importantissime notizie. I due uomini mercato nerazzurri, Marotta ed Ausilio, hanno confermato che non ci saranno altre cessioni eccellenti. E' sfuggita anche qualche dichiarazione su Raspadori, del quale ha parlato anche il dirigente del Sassuolo Carnevali.

Quest'ultimo ha ammesso che contatti ci sono stati, che il giocatore non è cedibile ma che per l'amico Marotta potrebbe fare un'eccezione. Un'autentica ammissione quindi circa il fatto che l'attaccante potrebbe arrivare a Milano. Tuttosport ha approfondito questa mattina la questione.

"Offerta che partirà sicuramente se dovesse essere ceduto Lautaro Martinez ; ma attenzione a quello che potrebbe succedere nel corso dell’estate, soprattutto se l’Inter dovesse piazzare in uscita elementi offensivi come Pinamonti e Salcedo (o lo stesso Sanchez in caso di offerte, visto il pesante ingaggio da 7 milioni); con la possibilità di mettere sul tavolo un'offerta più elaborata".