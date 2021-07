Inter, forte interesse per il centrocampista che gioca in serie A. Asta in corso

Inter, questa mattina il quotidiano "Il secolo XIX" ha riportato la notizia secondo la quale ci sarebbe un'asta in corso per un giocatore della Samp. Si tratta di Mikkel Damsgaard. Il centrocampista si è reso protagonista di un'importante stagione con la maglia blucerchiata, e anche con la sua Danimarca sta facendo molto bene. ragione per la quale diverse squadre italiane ci starebbero pensando. Inter, Milan, Juventus e Roma sarebbero pronte a dare il via ad un'asta per assicurarsi il giovane talento.

"Come sempre in questi casi si parla già di asta perché quando più società importanti, come le due milanesi (Inter e Milan, ndr), la Juve e l’ultima pare la Roma di Mourinho, si attivano attraverso i soldi osservatori, va da sé che il valore di un talento che ha appena compiuto 21 anni non può che aumentare. Ferrero, da abile giocatore di poker, sa che spararla grossa è fondamentale per fare capire che le offerte al ribasso non verranno neppure considerate. Giorni fa ha detto che Damsgaard vale tra i 30 e i 50 milioni e fatto capire di non voler prendere in considerazione contropartite tecniche ma solo soldi cash.

Sparate che difficilmente verrebbero confermate di fronte a un’offerta di 20-25 milioni che la Samp potrebbe anche ricevere, specie se nell’asta si inserisse qualche club estero, magari inglese, che per condizioni economiche generali della Premier rispetto agli altri campionati può permettersi di investire una cifra grossa su un talento ancora non del tutto sbocciato ma con evidenti doti tecniche e caratteriali”.