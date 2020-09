Inter Fiorentina, tentazione Vidal dal 1': Conte ci pensa

La tentazione è forte e sicuramente qualche sorpresa ci sarà. Antonio Conte, negli ultimi giorni, avrà forse ritrovato completamente il sorriso visto il tanto atteso acquisto e arrivo alla sua corte di Arturo Vidal. Dopo un'attesa durata 14 mesi fra rumors e voci di mercato, il centrocampista cileno ritrova il suo vecchio allenatore, conscio di poter assieme a quest'ultimo fare grandi cose.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, non si esclude un possibile impiego dell'ormai ex centrocampista del Barcellona dal 1' minuto nei panni di trequartista, con Barella e uno fra Brozovic e Gagliardini in mediana a coprire le spalle a "King Arturo". Sono questi i segnali provenienti dalla seduta di allenamento di ieri, con altrettanto importante la presenza fra i titolari sia di Eriksen, sia di Perisic.

Insomma, per Antonio Conte è tempo di test, di provare nuove soluzioni da adottare e di trovare il giusto assetto tattico per la sua Inter di cui Vidal sarà sicuramente una delle colonne portanti.