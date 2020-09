Inter Fiorentina, squalificato De Vrij: Ranocchia verso la titolarità?

Manca sempre meno al debutto ufficiale dell'Inter nella nuova Serie A targata 2020/2021. Con l'arrivo di Arturo Vidal, Conte potrà contare su un ottimo rinforzo che andrà a rimpolpare la mediana attraverso grinta, carisma e carattere. Capitolo acquisti a parte, come riportato dal Corriere dello Sport, il club di Viale della Liberazione si ritrova fin da subito con una piccola grana da risolvere in quanto, con De Vrij squalificato in vista dell'incontro di sabato contro la Fiorentina, fondamentale diventa chi dovrebbe poi sostituirlo.

Andrea Ranocchia resta al momento il favorito, con Bastoni e uno fra Skriniar e D'Ambrosio a completare il reparto arretrato. Ipotesi concreta sarebbe anche quella di uno spostamento di Bastoni al centro della difesa, con Kolarov sul centro-sinistra. Resta ancora ai box, relativamente agli infortunati, Matias Vecino che non riuscirà a rivedere il campo almeno per altri due mesi.