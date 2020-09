Inter-Fiorentina: Sanchez dà la scossa, Eriksen da rivedere (GdS)

Inter-Fiorentina è terminata 4-3 con due gol nel giro di due minuti - reti di Lukaku e D'Ambrosio - che hanno sancito prima il pareggio e poi la definitiva vittoria dei nerazzurri al loro debutto al Meazza. Una partita dalle mille emozioni dove la squadra di Conte ha saputo non mollare e, nonostante molte difficoltà, crederci fino alla fine. Una reazione d'orgoglio per gli uomini di Conte, il quale verso la fine del match ha optato per un cambio di modulo passando dal 3-4-1-2 ad un più offensivo 4-3-1-2 inserendo tutti gli uomini con più qualità sbilanciandosi in avanti alla ricerca della vittoria.

E sul match si è espressa la Gazzetta dello Sport che ha stilato le pagelle premiando come uomo parita il cileno Alexis Sanchez con un 7. El Nino Maravilla ha dato la scossa alla squadra fornendo dando il via all'azione del pareggio (fornendo una palla al bacio per Hakimi) e sfornando l'assist per il colpo di testa vincente di Danilo D'Ambrosio. Stessa valutazione per Lautaro Martinez - autore di una rete e di un altro tiro che ha portato all'autogol di Ceccherini - e per il debuttante Hakimi subito protagonista con un assist e diverse galoppate sull'out di destra.

Mezzo voto in meno e quindi un 6.5 a Barella, Lukaku e alla coppia subentrata nella ripresa Sensi-Vidal che hanno saputo dare il loro apporto nella fase finale del match. Sufficienti invece il capitano Handanovic, Young, Nainggolan ed il match-winner D'Ambrosio. Rimandati Bastoni - nel nuovo ruolo di centrale della linea a tre in assenza di De Vrij - ed i due croati Brozovic e Perisic. La rosea infine ci va giù pesante con Kolarov ed Eriksen ai quali dà un 4.5 ritenendo il danese il peggiore in campo della serata.