Inter Fiorentina, le probabili formazioni: tornano dal 1' Lukaku ed Eriksen

Archiviato il pareggio dell'Olimpico in casa della Roma per 2-2, l'Inter torna subito in campo fra le mura amiche contro la Fiorentina di Beppe Iachini. A questo punto della stagione, visto il vantaggio di otto punti della Juventus sui ragazzi di Antonio Conte, il raggiungimento del secondo posto diventa un obiettivo fondamentale per il club meneghino che sarà però chiamato a difendersi dall'Atalanta vittoriosa ieri per 1-0 contro il Bologna ed ora a più due sui nerazzurri.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte potrebbe operare numerosi cambi rispetto al match dell'Olimpico. Godin e Borja Valero potrebbero tornare dal 1' scansando rispettivamente Bastoni e Brozovic. Scalpita anche D'Ambrosio come esterno destro al posto di Candreva/ Moses o come centrale di difesa sostituendo Skriniar. A sinistra più Biraghi di Young mentre sulla trequarti potrebbe scoccare l'ora di Christian Eriksen partito dalla panchina domenica. In avanti torna Lukaku dal 1' a fianco di Sanchez al momento in vantaggio su Lautaro.

Senza più obiettivi, la Fiorentina cerca una prestazione d'orgoglio a San Siro con pochi cambi a livello di formazione rispetto al match casalingo contro il Torino. Sempre fedele al 3-5-2, mister Iachini valuta il ritorno dal 1' di Dalbert sulla sinistra con Chiesa sulla corsia opposta. In difesa Milenkovic e Caceres potrebbero riposare a vantaggio di Ceccherini ed Igor. In avanti confermato il tandem Ribery-Cutrone.

INTER(3-4-1-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Godin, Candreva, Barella, Borja Valero, Biraghi, Eriksen, Lukaku, Sanchez. Allenatore: Antonio Conte

FIORENTINA(3-5-2): Terracciano, Milenkovic,Pezzella, Caceres, Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Cutrone, Ribery. Allenatore: Beppe Iachini