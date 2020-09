Inter-Fiorentina: Eriksen dal primo minuto, Vidal-Brozovic in panchina

Inter-Fiorentina, mancano poche ore al debutto dei nerazzurri nella Serie A 20'-21' e mister Antonio Conte avrebbe deciso l'undici da schierare contro la Fiorentina. Stando a quanto riportano questa mattina i giornali il modulo dovrebbe essere il consueto 3-5-2 che potrebbe variare in un 3-4-1-2 nel corso del match. I nerazzurri dunque preparano l'inizio della stagione preparandosi per cercare di poter dare il meglio ed effettuare un upgrade rispetto all'anno passato.

Detto ciò mister Conte, al netto delle due assenze di De Vrij (squalifica) e Vecino (infortunio), avrebbe le idee chiare sulla formazione odierna. Partendo dalla difesa dovrebbe esserci l'impiego del trio D'Ambrosio-Bastoni-Kolarov, solo panchina per Skriniar sempre al centro di voci di mercato in quanto su di lui è forte l'interesse del Totthenham.

Per quanto riguarda le fasce dovrebbe avvenire il debutto da titolare per Perisic sull'out di sinistra e del tanto atteso Hakimi su quello di destra. Il croato sembrerebbe in vantaggio su Young per la maglia da titolare. Per il trio centrale spazio a Barella-Gagliardini e Eriksen che sembrerebbe favorito su Sensi e Vidal. Il cileno dovrebbe, almeno per l'inizio, accomodarsi in panchina insieme a Nainggolan e Brozovic.

Nessun dubbio per quanto riguarda la coppia d'attacco dove la Lu-La è pronta a riprendere da dove si è fermata la passata stagione. Panchina per Sanchez. Non resta dunque che aspettare il calcio d'inizio alle ore 20.45.

Probabile Inter (3-5-2 o possibile 3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro.