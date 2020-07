Inter Fiorentina, Conte: un buon pari ma guai ad accontentarsi

Inter, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Inter Fiorentina, Antonio Conte ha analizzato il pareggio dei nerazzurri contro la viola dicendosi soddisfatto della prestazione dei suoi, meno del risultato. Altri due punti lasciati per strada, per i quali é impossibile accontentarsi, nonostante la buona prova contro una Fiorentina che per novanta minuti ha badato quasi esclusivamente a difendersi.

Alla domanda riguardo un presunto scontento nei volti dei suoi al termine della gara, l´allenatore nerazzurro si é detto contento di sapere che la squadra non si accontenti di un pareggio: "sono contento se i giocatori sono delusi dal risultato perché significa che comunque qualcosina sto lasciando". Aumentare l´istinto killer per ambire a traguardi piú importanti, é questo il diktat dell´allenatore salentino al termine della gara, il quale ha fatto presente di non avere nulla da recriminare alla squadra, poiché impegno, voglia e sprazzi di buon gioco si sono visti, ció che é mancato é stata la ferocia sotto porta per sbloccare la partita.

É necessario lavorare su questo aspetto se si vuole perdere meno punti e lottare per tornare a vincere, obiettivo che Antonio Conte ha nuovamente evidenziato come principale e prioritario per la sua Inter. Il piazzamento finale, sia secondo, terzo, o quarto posto, ha poca importanza, perché "arrivare secondi significa essere i primi dei perdenti", ha tuonato a fine partita l´allenatore nerazzurro.