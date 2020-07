Inter Fiorentina, bene Godin e Barella. Rivedibili Eriksen e Sanchez

L'Inter raccoglie meno di quanto seminato. E' accaduto ancora una volta ieri poichè nonostante le buone prestazioni di quasi tutto il collettivo, la vittoria non è arrivata più per demeriti dei nerazzurri che per meriti dei "viola". Il tanto agoniato processo di crescita passa anche da qui in quanto per poter ridurre ulteriormente il gap dalla Juventus nella prossima regular season, sarà necessario andare a correggere tutto ciò che di sbagliato è stato commesso fino a questo momento.

Ancora una volta, la retroguardia nerazzurra si conferma la migliore del campionato con Diego Godin su tutti che ancora una volta dimostra tutta la sua classe ed esperienza, spingendosi addirittura anche nella metà campo della Fiorentina. Come riportato da Tuttosport questa mattina, l'uruguaiano merita ampiamente la sufficienza come del resto D'Ambrosio, Ranocchia, Candreva ed Eriksen. Quest'ultimo, dopo un ottimo inizio e un buon primo tempo, nella seconda frazione di gioco risente del calo dell'intera squadra, eclissandosi minuto dopo minuto.

In mediana, bene ancora una volta Barella e come lui Gagliardini che anche se impreciso, lotta e recupera molti palloni. Non incidono Sanchez e Young, 5,5 per loro mentre steccano nettamente meritandosi un 5 in pagella sia Lukaku, che paga gli errori sotto porta, sia Lautaro che del resto non incide come il belga. Handanovic, sull'unica chiara occasione da rete di Lirola, salva i nerazzurri e per questo ottiene un 6,5 in pagella.

In casa Fiorentina invece il migliore non può che essere Terracciano con il suo più che meritato 7,5 in pagella, seguito da Franck Ribery che con la sua classe tiene a galla i viola con un buon 6,5.