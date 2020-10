Inter, finito il mercato si passa ai rinnovi di lusso: in 3 pronti a prolungare

Inter, la giornata di ieri ha segnato la fine della sessione di calciomercato. Ora, finite le campagne acuisti e cessioni in casa nerazzurra, ci si concentrerà sui rinnovi,. Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport in agenda ci sono 3 appuntamenti per la dirigenza. In primis Lautaro Martinez, che ha tenuto su di se l'attenzione negli ultimi mesi visto il forte interessamento del Barcellona.

Alla fine l'attaccante è rimasto a Milano, e ha iniziato la stagione mettendo a segno una rete dietro l'altra. Marotta è pronto a proporgli un prolungamento del contratto con adeguamento dello stipendio.

Su questo le parti dovranno trattare, in quanto l'entourage del giocatore vorrebbe uno stipendio equivalente a quello dei top in rosa (Lukaku, Eriksen e Sanchez che prendono 7 milioni di euro), mentre la società vorrebbe arrivare a quelle cifre in seguito ad un percorso graduale. Oltre la punta argentina si incontreranno poi gli agenti di Barella e Bastoni, tra i protagonisti della scorsa stagione.