Inter, fascia sinistra: un nome balza in cima nella lista dei desideri

Inter, per la fascia sinistra c'è un nome che è balzato in cima alla lista dei desideri della dirigenza nerazzurra. Si tratta di Marcos Alonso, spagnolo in forza al Chelsea e con un passatoi nella Fiorentina.

Il suo arrivo, scrive il Corriere dello Sport, sarebbe scontato nel caso in cui Hakimi finisse a Londra, alla corte di Tuchel. Nel caso in cui invece il marocchino venisse acquistato dal PSG si dovrebbe trovare un'alternativa (Oliveira?).

Da capire poi cosa accadrà ai giocatori attualmente in rosa per quel ruolo. Perisic potrebbe partire, a Young è stato proposto il rinnovo ma viene corteggiato dal Burnely. Poi c'è sempre Di marco: resterà o verrà ceduto per fare cassa?