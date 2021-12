Inter, fascia sinistra: ai soliti 2 si aggiunge una new entry

Inter, nella sessione di gennaio la dirigenza nerazzurra si concentrerà su un rinforzo per la fascia sinistra.

Ma non solo. In quella zona del campo sarà forse necessario fare anche un'operazione per il futuro. Perché forse? Perché i nerazzurri sperano ancora di riuscire a rinnovare il contratto di Ivan Perisic, che scade a giugno del 2022. Al momento le parti sono molto distanti, ed il giocatore sembra essere intenzionato a tornare in Germania soprattutto per questioni personali. Tuttavia un tentativo ci sarà, e Simone Inzaghi non demorde. Per gennaio si cerca un giocatore che possa a agire in quella zona del campo così da poter far rifiatare il croato. Federico Dimarco è infatti considerato un elemento da schierare in difesa.

Il nome che piace in questo senso è quello di Lucas Digne, che conosce bene il campionato italiano (ha giocato nella Roma), ed è stato messo sul mercato dall'Everton. Tuttavia sull'esterno sinistro è piombato il Chelsea, che ha la necessità di sostituire l'infortunato Chilwell. L'alternativa è sempre Filip Kostic, che a giugno si libererà a parametro zero. Ci sarebbe però, secondo la redazione di Tuttosport, un terzo nome. Anche la new entry milita in Bundensliga.

"L’algerino Ramy Bensebaini, giocatore duttile, abile a giostrare sia da centrale sia da esterno sinistro. L’Inter per il ruolo di vice-Perisic cerca un’occasione e Bensebaini, in scadenza nel 2023, potrebbe diventarlo".