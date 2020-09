Inter, esterno sinistra: è corsa a 2. Una doppia uscita fa spazio al rinforzo

Inter, per il ruolo di esterno sinistro è corsa a due: Conte gradisce due giocatori, entrambi in fora al Chelsea. Si tratta di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Uno dei sue lascerà necessariamente Londra, visto il recente arrivo di Chilwell.

Al momento Lampard non ha ancora ceduto nessuno dei due terzini, in quanto il nuovo arrivato è infortunato, ma entro la fine del mercato è lecito aspettarsi una partenza in quel settore. L'Inter è alla finestra, e Conte tra i due gradirebbe Alonso.

I Blues non hanno aperto alla possibilità di una cessione con la formula del prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri sono pronti a fare spazio ad un nuovo arrivo sulla fascia grazie a due cessioni. I nomi sono quelli di Dalbert ed Asamoah. Quest'ultimo potrebbe addirittura rescindere. Lo riporta la Gazzetta dello sport.