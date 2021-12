Inter, Eriksen saluterà i tifosi a San Siro? La società ha un'idea

Inter: il saluto di Eriksen arriverà a breve.

Doloroso, ma inevitabile, si sta avvicinando il momento dell'addio ai colori nerazzurri del centrocampista danese, vittima lo scorso giugno di un malore in campo durante l'Europeo. 24-48 ore per l'annuncio, spiega oggi, 17 dicembre, il Corriere dello Sport. Decisivo il responso già arrivato dalle autorità italiane circa l'impossibilità di tornare a fare professionismo, almeno in Italia.

L'intesa per la risoluzione del contratto, spiega il quotidiano romano, è stata già raggiunta, e a mancare sarebbero soltanto dettagli burocratici. C'è di più. In una delle prossime gare casalinghe (ma difficilmente già col Torino), Eriksen potrebbe essere invitato dalla società nerazzurra a salutare in campo i tifosi che lo hanno osannato, nel tempo, per le sue giocate.

Un modo per salutarsi col giusto pathos. Intanto Eriksen sta pensando al suo futuro. Difficile riparta da un campionato top. Più facile che la scelta ricada sull'Odense, club danese. Lì Eriksen potrebbe testare la sua reazione al rientro in campo per poi, magari in futuro, abbracciare sfide ancor più probanti e ambiziose.