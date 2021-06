Inter, Eriksen: il lungo percorso da affrontare e quella promessa

Inter, Eriksen: sulle condizioni di salute del fuoriclasse nerazzurro parla Simon Kjaer, il capitano della Danimarca. "Ora Christian sta bene, è con la sua famiglia, deve affrontare un lungo percorso, ha bisogno di tempo - ha detto alla vigilia della sfida decisiva contro la Russia (questa sera, lunedì, ore 21, ndr) va rispettato". Kjaer ha aggiunto che "per noi l’Europeo inizia adesso. Non andremo a casa, sarà una notte magica". Per qualificarsi alla Danimarca servirà battere la Russia con qualsiasi risultato segnando almeno due gol. Potrebbe bastare anche solo l’1-0, se il Belgio sconfiggerà la Finlandia con più di un gol di scarto.

La Gazzetta dello Sport rivela poi che "Eriksen è il motivo in più per inseguire gli ottavi, e non un pensiero fisso per le sue condizioni fisiche. Christian vale una promessa ed è intorno a questa che Kjaer guiderà i suoi da capitano. È la promessa che il milanista ha fatto all’amico, nei colloqui tra i due: passeremo il turno, te lo dobbiamo, ti regaleremo gli ottavi. I due si sentono tutti i giorni. E - anticipa il quotidiano sportivo - lo faranno anche oggi, prima della partita. Eriksen è la carica emotiva su cui questa Danimarca si poggia". Lo pensa pure il c.t. Hjulmand: "Per noi l’Europeo inizia adesso. Non andremo a casa, sarà una notte magica".

Eriksen vedrà la sua partita dalla casa di Odense, dove sta trascorrendo con moglie e figli giornate di assoluto riposo, in attesa "della videochiamata che nelle prossime ore avrà con l’Inter per stabilire il programma delle prossime settimane. Non è da escludere - sostiene La Gazzetta dello Sport - che intanto oggi si faccia sentire pubblicamente, attraverso la federazione danese, per incitare i compagni di nazionale.