Inter, Eriksen ha deciso: torna in campo. C'è una meta più probabile di altre

Eriksen, presto, potrebbe decidere il suo futuro.

La vicenda è nota: l'attuale situazione del danese, non permette ad Eriksen, di proseguire la sua avventura in Italia. La Gazzetta dello Sport aggiorna dunque sui passi che potrebbero presto caratterizzare il ritorno all'attività dell'ex Ajax. Come spiega il quotidiano, Eriksen - e non era scontato questo - avrebbe deciso di provarci. In un campionato, magari, meno stressante rispetto alla A o alla Premier, che lo hanno visto protagonista in fasi storiche differenti.

L'obiettivo? Salvo sorprese, e nuove idee (la prudenza resta alta), Eriksen potrebbe tornare a giocare a partire dalla prossima stagione. Il club? La destinazione più accreditata, spiega oggi il giornale, è proprio quell'Odense (Danimarca) che lo ha visto crescere, la sede in cui Eriksen si sta già allenando con un personal trainer, provando a ritrovare lentamente la normalità perduta a giugno, nell'ormai noto match dell'Europeo.

C'è poi l'Ajax: è più defilato, ma non è da escludere. Leggi qui le parole dell'agente del calciatore.