Inter, Eriksen è l'arma in più: contro il Napoli sarà titolare

Domani l'Inter tornerà in campo e avrà subito un compito arduo: ribaltare il risultato negativo dell'andata per accedere alla finale di Coppa Italia. Il Napoli di Gattuso è una squadra tosta, proprio per questo motivo Antonio Conte, nelle ultime settimane, avrebbe messo a punto un nuovo modulo con il quale sorprendere gli avversari.

Secondo il Corriere dello Sport infatti, domani i nerazzurri si presenteranno al San Paolo con un 3-4-1-2, il modulo perfetto per esaltare le doti di Christian Eriksen. Arrivato a gennaio, grazie al lockdown il danese ha avuto il tempo per mettersi in pari fisicamente con i compagni, e soprattutto di apprendere le idee tattiche del tecnico leccese.

Adesso Eriksen è pronto a prendersi il suo posto sulla trequarti, zolla che adora in quanto gli permette non solo di servire gli attaccanti ma anche di arrivare con facilità al tiro da fuori, sua specialità.