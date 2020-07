Inter Eriksen, Conte lancia messaggi: dopo Valero, anche Brozovic trequartista

Arrivato a Milano come il salvatore della Patria, adesso Christian Eriksen è diventato un caso. Colui che sarebbe dovuto essere un valore aggiunto è sempre più ai margini viste le scelte attuate da Antonio Conte nelle ultime partite. Infatti, dopo esser stato impiegato durante tutto l'arco del match di Ferrara in casa della Spal, il danese è stato escluso ancora una volta dalla formazione titolare contro la Roma.

Il suo impiego in una partita più abbordabile come quella vinta a Ferrara, a differenza di un match più impegnativo come quello dell'Olimpico, rende evidente come Antonio Conte abbia ancora molti dubbi sul suo impiego e sul suo inserimento nello scacchiere tattico. Alla ripresa della stagione, le sue prestazioni contro il Napoli in Coppa Italia e contro la Sampdoria in campionato, avevano fatto ben sperare ma poi, contrariamente a quanto auspicato dagli addetti ai lavori, Eriksen è finito di nuovo ai margini della squadra.

Il tecnico salentino, dopo aver impiegato in più di un'occasione Borja Valero come trequartista, ha optato anche per Brozovic nello stesso ruolo nel 2-2 dei nerazzurri all'Olimpico. Piccoli segnali insomma che fanno ben comprendere quali siano le intenzioni di Conte che tra l'altro in quel ruolo potrebbe effettuare anche ulteriori variazioni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche lo stesso Barella potrebbe rivestire i panni del trequartista e non a caso alla vigilia di Roma-Inter era appunto una delle ipotesi di formazione.

Inoltre, come se non bastasse, c'è da considerare anche l'idea Sanchez trequartista, non nuovo a questo impiego. Insomma, come ormai chiaro, Conte continua a lanciare messaggi alla dirigenza ed in particolare a Beppe Marotta che per quanto superbo in sede di calciomercato nell'acquistare Eriksen a prezzo di saldo, ora si ritrova a sorpresa un bel problema da risolvere.