Inter, Eriksen: c'è un aspetto fondamentale da non trascurare

Inter, Eriksen è atteso a Milano per la prossima settimana.

"Il regista danese - dettaglia Tuttosport in edicola oggi (giovedì 29 luglio, ndr) - dovrebbe finalmente rientrare in Italia per sottoporsi a nuove visite mediche ed esami approfonditi, dai quali si spera di ottenere altre informazioni circa le sue condizioni". Il quotidiano sportivo aggiunge che "da un lato, bisognerà capire se il centrocampista potrebbe in futuro fare a meno del defibrillatore che gli è stato impiantato per evitare che gli possano capitare altri malori e che, se non potesse essere rimosso, secondo i regolamenti in vigore non gli consentirebbe di riprendere l'attività agonistica, quantomeno nel campionato italiano".

Tuttosport, però, spiega che l'Inter dovrà valutare anche un altro aspetto fondamentale per il recupero di Eriksen. "Bisognerà capire - scrive Alessia Scurati nel suo articolo - quale sia lo stato d'animo del giocatore dopo quanto accaduto, quali siano le sue intenzioni sul futuro. Da quel minuto 43 di Danimarca-Finalndia del 12 giugno in cui ha perso i sensi per un arresto cardiaco in modo improvviso davanti a milioni di persone e nel bel mezzo di una partita di calcio". Il quotidiano conclude spiegando che "sono cambiate tantissime cose per Eriksen, che in queste settimane avrà avuto sicuramente modo di ragionare su quello che gli è capitato. Con tutta la calma del mondo, vista la delicata situazione".