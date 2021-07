Inter, Eriksen a Wembley? La Uefa lo invita, lui però non va

Non sarà sugli spalti di Wembley, Christian Eriksen. Il centrocampista danese, che aveva tenuto tutti col fiato sospeso proprio all'inizio della rassegna continentale per il grave incidente occorsogli durante la partita d'esordio della Danimarca, non assisterà alla finale fra Italia e Inghilterra.

Il retroscena è raccontato oggi da La Gazzetta dello Sport.

"Oggi non sarà a Wembley, nonostante l’invito Uefa", l'aggiornamento del giornale che rimarca il grande supporto registrato ieri da parte dei tifosi nerazzurri che hanno intonato cori fuori dal centro sportivo dell'Inter.