Inter, epurazione in arrivo: in 6 (forse di più) vicini all'addio

l'Inter vista ieri sembra essere destinata a cambiare radicalmente viso, soprattutto dopo il duro sfogo di ieri di Conte nel post gara. Il tecnico è stato chiaro: serviranno rinforzi, sia per quanto riguarda i titolari che le riserve. E la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sui possibili partenti a fine stagione.

Il primo sembra essere Godin, acquistato quando ancora Conte non aveva firmato e che proprio con il tecnico leccese non ha mai trovato il feeling giusto. L'uruguaiano inoltre ha dimostrato di non sapersi calare correttamente nei meccanismi della difesa a tre, e ha perso posti nelle gerarchie, scivolando anche dietro Ranocchia (da capire anche il suo futuro).

A centrocampo ci sarà la vera rivoluzione. Gagliardini partirà, Borja Valero anche, nonostante Conte abbia speso per lui parole di elogio. Tonali e forse Vidal rinforzeranno questo reparto. Anche Vecino è in bilico. Sulle fasce Hakimi è stato già ufficializzato, e riempirà il settore che resterà orfano di Moses, Biraghi ed Asamoah. A sinistra si lavora su Emerson Palmieri. Infine resta da capire in attacco le sorti di Sanchez, Lautaro Martinez e d Esposito.