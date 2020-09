Inter, entro 2 giorni Conte avrà la sua mezzala dai numeri impressionanti

Inter, da giorni i nerazzurri (con Conte in primis) attendono l'arrivo di Arturo Vidal, che si sta liberando dal Barcellona. Ormai, scrive la Gazzetta dello Sport, non manca più davvero nulla. Per l'arrivo del cileno a Milano insomma è solo questione di tempo. Tra oggi e domani infatti il giocatore dovrebbe sostenere le visite mediche per poi firmare il suo nuovo contratto con l'Inter.

La rosea ha poi riportato alcuni numeri riguardanti la mezzala che sta per (ri) unirsi a Conte. I numeri alla Juventus (quando sulla panchina sedeva l'attuale tecnico nerazzurro) erano impressionanti. “

Ad un numero di contrasti e duelli (gli uno contro uno, sia con palla a terra che aerei) clamorosamente superiori alla media accoppiava una presenza nell’area avversaria e nei tabellini che ne faceva un vero attaccante aggiunto (7, 10 e 11 i gol in quei campionati)“. Al Bayern e al Barcellona è stato impiegato in maniera differente, ma nel 3-5-2 le sue caratteristiche gli permettono di esaltarsi e di trovare un incredibile equilibrio tra qualità e quantità.