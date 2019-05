Inter Empoli, Spalletti può sorridere: ottima notizia in vista della gara decisiva

Domenica sera l’Inter si giocherà il tutto per tutto contro l’Empoli a San Siro. Gli uomini di Spalletti dovranno uscire con 3 punti per conquistare la Champions. Ma il tecnico può sorridere, viso che per l’ultima di campionato potrà contare sul rientro di De Vrij.

Il giocatore si era infortunato nella gara contro l’Udinese, ma si è allenato in gruppo e può partire titolare. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha messo in evidenza un dato. Senza di lui in campo l’Inter ha vinto cinque partite, pareggiata una e perse quattro.

Inoltre senza l’olandese sono arrivate le due sconfitte più pesanti, con Napoli ed Atalanta (entrambe finite con il risultato di 4 a 1).