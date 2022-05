Inter Empoli, due i ballottaggi per Inzaghi: la probabile

Inter Empoli, questa sera alle 18 e 45 i nerazzurri affronteranno i toscani guidato da Andreazzoli.

Si tratta della terzultima gara del campionato, e Simone Inzaghi ed i suoi, oltre a doverle vincere tutte, dovranno sperare in un passo falso del Milan per continuare a sognare lo scudetto. Il tecnico non fa sconti, nonostante mercoledì ci sarà la finale di Coppa Italia a Roma contro la Juventus. Per questa ragione, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, da qui alla fine giocheranno quasi sempre gli stessi. 8 giocatori infatti dovrebbero essere inamovibili per tutte le 4 partite rimanenti, mentre le rotazioni riguarderanno solo gli altri 3 posti (qui maggiori dettagli su chi giocherà sempre).

Pr questa ragione stasera i dubbi sono soltanto due. In porta ci sarà Samir Handanovic, che ha pienamente recuperato dal problema alla schiena. In difesa spazio a Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Federico Dimarco. Quest'ultimo è favorito su Danilo D'Ambrosio per una maglia da titolare. Alessandro Bastoni è ormai recuperato, ma verrà preservato per la sfida agli uomini di Massimiliano Allegri. In mezzo al campo Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu dovrebbero giocarle tutte, mentre sulle fasce l'inamovibile sarà Ivan Perisic. A destra stasera dovrebbe vedersi Denzel Dumfries. Non è esclusa la staffetta con Matteo Darmian. Infine in attacco il dubbio riguarda la spalla di Lautaro Martinez. Edin Dzeko secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe in vantaggio su Joaquin Correa.