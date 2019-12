Inter, emergenza totale. Conte prova a recuperare una pedina a sorpresa

Conte si trova in una situazione di emergenza assoluta in vista di Inter Genoa di sabato pomeriggio. Ai numerosi infortunati infatti si sono aggiunte le squalifiche di Brozovic e Lautaro.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport le soluzioni sono limitate. La scelta più naturale sarebbe quella di puntare sui due diciassettenni Esposito e Agoume. In alternativa, sempre secondo la rosea, si potrebbe provare a forzare i recuperi di Gagliardini (almeno per la panchina) e a sorpresa di Sensi. Schierare quest'ultimo però sarebbe un rischio, visto che si rischierebbe una ricaduta.

Il recupero più facile sarebbe quello di Candreva, che però sarebbe adattato nella posizione di interno di centrocampo. In attacco l'alternativa al già citato Esposito ci sarebbe, ed è Matteo Politano.