Inter, emergenza piena: 7 assenze. Novità su Hakimi

Inter, sabato sera i nerazzurri guidati da Antonio Conte affronteranno il Genoa in una situazione di piena emergenza, come riportato dal Corriere dello Sport. Il tampone ha confermato la positività di Hakimi. Per l'esterno, che dal primo esame aveva evidenziato una carica virale bassa, si auspicava un falso positivo, ma così non è stato.

Molto probabile, continua il quotidiano romano, che il contagi sia avvenuto in nazionale. Oggi si conoscerà l'esito degli esami svolti ieri da tutta la squadra, ed un altro giro di tamponi verrà effettuato in albergo, poche ore prima del match. Nessun giocatore presenta sintomi, ma questo fattore non da certezze in quanto anche lo stesso Hakimi sta benissimo.

L'assenza del marocchino si aggiunge a quelle di Radu, Gagliardini, Young, Skriniar, Vecino e Sanchez (gli ultimi due infortunati). Rientra invece Sensi, che non ha lesioni e andrà in panchina.