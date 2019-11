Inter, emergenza per Conte, che sabato dovrà fare a meno di tre uomini

L'emergenza relativa agli infortunati in casa Inter è tutt'altro che superata. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti Conte nella gara di sabato sera dovrà fare a meno di tre uomini.

Sensi non ha ancora recuperato dal problema che lo affligge da più di un mese, e forse riuscirà a giocare solo uno spezzone. Sempre a centrocampo anche Gagliardini sarà out, ragione per la quale le scelte del tecnico saranno obbligate, con Vecino pronto ad essere schierato accanto a Brozovic e Barella.

Infine anche Asamoah non è al 100% della condizione, e per questo lascerà spazio a Biraghi.