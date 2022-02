Inter, Edin da dieci. Dumfries si carica per la Champions. Un bocciato...

Inter, un pareggio importante quello ottenuto al Maradona ieri.

Nelle pagelle del Corriere dello Sport, oggi 13 febbraio, i voti più alti sono per il capitano Handanovic, autore di due interventi decisivi su Osimhen ed Elmas, che prende un 7, nonostante un'uscita a vuoto clamorosa ad inizio match. Prestazioni autorevoli da 7 in pagella anche per Dumfries, considerato il migliore ieri sera con le sue poderose falcate, e Dzeko, decisivo nel siglare con freddezza il gol del pareggio.

Elogio particolarmente significativo per l'esterno olandese sulle pagine del Corriere: "Ha una corsa che costringe il Napoli a profonde ritirate (...). Fa male e deve osare da solo, perché va troppo veloce rispetto ai compagni. Ma è bello da vedere nella sua falcata grossa, grassa. Un diavolo".

Insufficienza pesante per De Vrij che prende un 5 per il fallo da rigore su Osimhen e spesso in difficoltà nella linea difensiva. Insufficienze lievi da 5,5 anche per gli spenti Calhanoglu, Barella e Lautaro Martinez.

Da sottolineare sulle pagine del Corriere anche la carica di Denzel Dumfries nel post partita in vista della Champions e del confronto difficile e affascinante con il Liverpool: "In Champions abbiamo i nostri obiettivi".

A cura di Vieri Ragazzini